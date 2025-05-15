В России за 2024 год зарегистрировано 13 нападений на образовательные учреждения

В России в 2024 году было зарегистрировано 13 вооруженных нападений и попыток таких нападений на образовательные учреждения в 11 регионах. Об этом сообщил старший прокурор отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Александр Кудряшов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За 2024 год в 11 регионах страны зарегистрировано 13 фактов вооруженных нападений в образовательных учреждениях, а также их попытки, из которых 11 пресечены сотрудниками правоохранительных органов на стадии приготовления»,— сказал господин Кудряшов на заседании рабочей группы Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Центр общественных связей ФСБ сообщил 15 мая, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД, СКР и Росгвардией провели рейды в 81 регионе страны, направленные на недопущение распространения идеологии насилия в молодежной среде. Задержаны 6 граждан, причастных к подготовке терактов в Москве и Тюмени, а также 57 администраторов каналов и чатов в Telegram.

Екатерина Отрашкевич