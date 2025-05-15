Пять автодилеров в Петербурге будут представлять новый китайский бренд Exlantix

В петербургских автосалонах в ближайшее время начнут продавать новую китайскую марку Exlantix — гибридный кроссовер, представляющий суббренд Exeed (материнской компанией является Chery). Автомобиль в городе будут реализовывать в пяти дилерских центрах, сообщает 15 мая специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый гибридный кроссовер Exlantix — суббренд китайской марки Chery

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Новый гибридный кроссовер Exlantix — суббренд китайской марки Chery

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

По данным автоэксперта Дениса Гаврилова, помимо нового ET бренд Exeed планирует также вывести на российский рынок еще одну модель — электромобиль ES.

Предполагается, что конкурентами Exlantix ET могут стать автомобили LiXiang, Avatr, Seres и в какой-то степени Voyah, хотя последние имеют преимущество в виде госсубсидии при покупке за счет локальной сборки. Avatr в Петербурге представляют четыре дилера, Seres — пять, а первый официальный дилер LiXiang в городе может быть определен уже к началу лета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что падение продаж автомобилей китайского бренда Livan в Петербурге составило 87%.

В целом о продажах новых авто в Петербурге по итогам предыдущего месяца — в материале «Ъ-СПб» «Авторынок оттаял в апреле».

Андрей Цедрик