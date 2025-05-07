Авторынок оттаял в апреле

Петербургский рынок новых легковых автомобилей в апреле показал лучший результат с начала года. За месяц в городе было зарегистрировано 4,6 тыс. машин, что на 20% выше мартовского показателя и на 32% больше результатов февраля. Эксперты считают, что увеличение продаж связано с объемом отложенного спроса среди тех, кто ждал более высоких скидок и заманчивых предложений, а также с обновлением корпоративных автопарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В апреле в Петербурге было зарегистрировано 4600 новых легковых авто, что на 29% меньше год к году, но на 20% больше к предыдущему месяцу. В Ленобласти статистика в процентном соотношении почти не отличается от петербургской: за апрель в регионе продано 1362 легковые машины, что на 25% меньше прошлогоднего показателя и на 20% больше, чем в марте этого года, следует из отчета «Автостат Инфо».

Всего за четыре месяца в агломерации зарегистрировали 20 413 новых легковых авто. Из них 15 863 в Петербурге и 4550 в Ленобласти.

Топ продаж в городе с начала года изменений не претерпел. В тройке лидеров по-прежнему Haval, который продал в апреле 790 авто против 731 машины в марте, а также Lada (750 против 651) и Chery (487 против 410). В сравнении с мартом количество регистраций выросло у Geely (427), Changan (292), Belgee (176), суббрендов Chery Jetour (151), Omoda (118) Jaecoo (112) и подразделения Chery — Exeed (107).

Среди моделей в апреле, как и на протяжении всего прошлого и этого года, наиболее востребованными оставались Haval Jolion (251), Lada Vesta (210) и Chery Tiggo 7 Pro Max (190).

По мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, апрельский рост продаж на рынке новых легковых авто прежде всего может быть связан с отложенным спросом у людей, ожидающих от дилеров более высоких скидок и заманчивых предложений. Такие покупатели готовы посещать сразу несколько автосалонов и выбирать для себя наиболее выгодные условия при покупке авто. Также свою роль сыграло количество рабочих дней, которых в апреле было больше, нежели в марте, и готовность компаний выделять средства на обновление корпоративных автопарков.

К тому же небольшой объем продаж, вероятно, добавили люди из категории «ждунов», то есть тех, кто надеялся на уменьшение ключевой ставки и возвращение на рынок иностранных брендов, но понял, что ждать этого придется долго, добавляет эксперт.

Владимир Колодчук