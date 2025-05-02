Падение продаж автомобилей китайского бренда Livan в Петербурге составило 87%

По итогам первого квартала текущего года в Петербурге зарегистрировано всего четыре новых автомобиля китайского бренда Livan. При этом в феврале-марте не было поставлено на учет ни одной новой машины марки, сообщил в своем Telegram-канале петербургский автоэксперт Денис Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Таким образом падение продаж Livan в городе на Неве по сравнению с январем-мартом прошлого года составило 87%. Результат 2024 года для марки в Петербурге оказался на 9% хуже 2023 года (активные продажи бренда стартовали со второй половины 2023 года).

Livan Automotive — совместное предприятие компаний Geely и Lifan, созданное в конце января 2022 года с целью развития и производства электромобилей. Компания позиционирует себя как инновационный производитель, ориентированный на полностью электрические авто. Планирует выйти на массовый рынок и продавать электромобили по конкурентоспособным ценам.

В настоящий момент Livan предлагает в России три модели: седан S6Pro и кроссоверы X3Pro и X6Pro. В этом году в Петербурге были проданы только X6Pro. В прошлом году от сотрудничества с Livan отказались три петербургских автохолдинга. Сейчас в городе четыре дилера Livan, однако автомобили бренда предлагают три автосалона. В основном, это машины 2023 года выпуска. Свежих авто текущего года в наличии не указано.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лидером продаж новых машин в Петербурге за I квартал 2025 года стал Haval Jolion — в январе-марте в городе было продано 616 новых кроссоверов этой модели.

Андрей Цедрик