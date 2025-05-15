Цена на золото опустилась ниже $3150 за унцию впервые с 10 апреля

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне упала на бирже Comex. В 7:11 мск цена на драгоценный металл снизилась на 0,13% и составила $3 149 за тройскую унцию (около 31,1 грамма). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

К 10:44 мск стоимость продолжила снижение. Цена за унцию составила $3 146,1 (-1,21%).

В последний раз меньше $3 150 за тройскую унцию золото стоило 10 апреля. При этом уже на следующий день цена на драгметалл обновила исторический максимум и составила $3253,9 за унцию. 14 мая стоимость опустилась до $3186,1.

Reuters писал, что золото дешевеет на фоне торгового соглашения США и КНР, подписанного 11 мая в Женеве. Пошлины Штатов против Китая снизились до 30% со 145%, а ответные меры — до 10% со 125%. Соглашение действует с 14 мая.

Подробнее — в материале «На торговом фронте перемены».

Екатерина Отрашкевич