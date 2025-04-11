Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне достигала рекордных $3255,9 за тройскую унцию в ходе торгов сегодня, 11 апреля. По данным нью-йоркской биржи Comex, к 16:50 стоимость составляла $3253,9 за унцию, что на 2,4% выше закрытия предыдущего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

Спотовая цена на золото достигала $3234 за унцию. По оценкам Bloomberg, опасения насчет влияния пошлин США на мировую экономику повысили привлекательность золота для инвесторов. После объявления президента США Дональда Трампа о введении тарифов на товары из 185 стран началось резкое падение акций по всему миру.

Аналитики ждут дальнейшего роста цен, до $3300–3500 за унцию, за счет высокого спроса со стороны центробанков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамплин для золота».