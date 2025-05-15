Средний чек услуг стоматологов на Кубани вырос на 13% с начала года

Средний чек стоматологических услуг в Краснодарском крае за январь-апрель 2025 года достиг 8,6 тыс. руб, что на 13% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спрос на стоматологические услуги в регионе за четыре месяца увеличился на 7%. Жители Кубани чаще всего обращались за анестезией, лечением кариеса, зубными снимками и ортодонтическими процедурами.

По мнению экспертов «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», рост интереса к платной стоматологии связан с «увеличением покупательной способности и возможностью обратиться за помощью в любое удобное время». При этом удорожание услуг объясняется повышением цен на расходные материалы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за 2024 год средний чек стоматологических услуг на Кубани вырос на 18% и составил 9,8 тыс. руб. Эксперты объясняли рост цен инфляцией и удорожанием медицинских материалов.

Нурий Бзасежев