На Кубани стоматологические услуги подорожали на 18% за год

Средний чек стоматологических услуг в Краснодарском крае с января по ноябрь 2024 года вырос на 18% и составил 9,8 тыс. руб, сообщает аналитический центр «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Эксперты также отмечают увеличение спроса на стоматологические услуги на 15%. Наиболее востребованы анестезия, лечение кариеса и зубные снимки. Рост цен связывают с инфляцией и удорожанием медицинских материалов.

По данным «Деловой газеты. Юг», медицинские услуги на Кубани подорожали на 17%. Средний чек составил 3,6 тыс. руб. По прогнозам аналитиков, в 2025 году платная медицина на юге России подорожает еще на 15–20%.

Нурий Бзасежев