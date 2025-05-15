Якушев назвал сложными для «Единой России» выборы в шести регионах в сентябре

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пресс-конференции накануне перечислил шесть регионов, в которых партия ожидает сложные выборы в сентябре. Речь идет о выборах в гордуму Томска, в парламенты Сыктывкара, Коми и Костромской области, а также о муниципальных выборах в Хакасии и Забайкальском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточнил господин Якушев, изначально в перечень входила Новосибирская область, где будут избирать гордуму Новосибирска и региональное заксобрание, но там ситуация «нормализовалась». РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, назвали проблемными с точки зрения губернаторских кампаний Иркутскую область и Камчатский край.

Владимир Якушев рассказал, что «Единая Россия» также готовится к тяжелой избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2026 году. В руководстве партии власти ждут, что борьба будет конкурентной вне зависимости от повестки, в том числе связанной с военной операцией на Украине. В связи с этим единороссы планируют доносить собственную программу так, чтобы она вызывала у избирателей живой отклик.

Подробности — в материале «Ъ» «Единороссы готовятся к "зарубе"».