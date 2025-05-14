Единороссы готовятся к «зарубе»

«Единая Россия» готовится к тяжелой избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил на пресс-конференции 14 мая секретарь ее генсовета Владимир Якушев. В руководстве партии власти ждут, что борьба будет конкурентной вне зависимости от повестки, в том числе связанной со спецоперацией (СВО). В связи с этим единороссы планируют доносить собственную программу так, чтобы она вызывала у избирателей живой отклик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всю текущую работу партия рассматривает через «призму подготовки» к думским выборам, рассказал журналистам господин Якушев. Задача для «Единой России» (ЕР) остается прежней — получить конституционное большинство, поэтому руководство не планирует корректировать цели даже в случае завершения СВО. О политических рисках, связанных с таким развитием событий, “Ъ” уже рассказывал (см. “Ъ” от 26 февраля).

Владимир Якушев допускает, что к сентябрю 2026 года повестка может измениться, да и рассуждать, что партия «легко зайдет в Думу на теме консолидации», неверно. «Посмотрите, как активно оппоненты начали по нам работать,— заявил он.— Не будет простой избирательной кампании в 2026 году, она будет напряженной, тяжелой». Оппоненты могут быть не слишком активны на региональном уровне, тем не менее на выборах в Госдуму единороссов ожидает «жесточайшая заруба», уверен секретарь генсовета.

Публично конкретизировать принципы, по которым ЕР составит будущие списки, в руководстве партии не спешат, но подчеркивают роль предварительного голосования (праймериз).

«Мы должны вывести туда сильнейших, а там они уже пусть определяются»,— сказал господин Якушев, напомнив, что конкурентность на праймериз возрастает.

При этом единороссам важно обеспечить преемственность в работе фракции, которую должны подхватить «профессиональные законодатели», настаивает Владимир Якушев: «Выборы состоятся, а со следующего же дня Дума должна начать профессионально работать».

На таком фоне в партии прицельно занялись актуализацией ее основного предвыборного документа — «Народной программы». «Есть желание сделать документ лучше, проще, доступнее, вокруг этого и идет работа, чтобы люди понимали, что мы этим документом в конце концов хотим до них донести»,— изложил приоритеты секретарь генсовета. Сопутствующая задача — «найти изюминку, чтобы зацепить народ», то есть изложить программу «более эмоционально», добавил господин Якушев.

Эмоциональной вовлеченности в руководстве ЕР ждут и от партийцев на местах. Все текущие поездки в регионы связаны единым замыслом, добавил секретарь генсовета: «Идет прокачка наших однопартийцев на предмет того, что не только они, но и их окружение должны в том числе стать нашим избирательным электоратом». Сам политик уверен в наличии этого резерва, «где можно получить эмоции, простимулировать людей». «У однопартийцев вызвать эмоцию гораздо проще»,— отметил он.

По словам секретаря генсовета, сейчас «с земли» поступает запрос на обучение — компетенций у людей на местном и муниципальном уровнях не хватает. Потому в руководстве намерены усилить Высшую партийную школу (ВШП), резюмировал Владимир Якушев: «Увеличивать количество курсов, искать финансирование, потому что запрос огромный — руководители первичек и мундепы хотят учиться». Конкретные запросы связаны с открытием филиалов ВПШ. Разместить один из них ЕР уже успела в Башкирии.

Григорий Лейба