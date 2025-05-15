Бывший топ-менеджер «РАО ЭС Востока» получил срок посмертно

Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «РАО "Энергетические системы (ЭС) Востока"» Нину Запрягаеву, бывшего финансового директора компании Алексея Яковлева и экс-заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александра Ефремова виновными в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК).

Как сообщает коррепондент «Ъ» из зала суда, Запрягаеву и Яковлева приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, Ефремова к 7 годам. Они также должны выплатить штрафы в размере от 700 тыс. до 800 тыс. руб.

Под стражу в зале суда был взят только ранее находившийся под подпиской о невыезде Александр Ефремов. Нина Запрягаева, переставшая в марте текущего года появляться на судебном процессе, объявлена в международный розыск. Алексей Яковлев 12 мая покончил жизнь самоубийством.

«По версии следствия, в 2009–2015 годах генеральный директор ПАО ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Ефремов совместно с Запрягаевой и Яковлевым похитили 687 млн руб. у компании путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования»,— сообщал СКР.

Ранее бывший гендиректор ДЭК Виктор Милуш был признан виновным в растрате и приговорен к «двум с половиной 2,5 годам колонии. За подстрекательство Виктора Милуша к этому преступлению экс-гендиректор холдинга «РАО “ЭС Востока”» Иван Благодырь получил 4 года колонии. Заместитель Виктора Милуша Елена Тюрина была приговорена к 3 годам лишения свободы условно. Все трое признали вину.

В декабре 2023 года Фрунзенским райсудом Нина Запрягаева и Алексей Яковлев были полностью оправданы «в связи с непричастностью к совершению преступления», а Александр Ефремов признан виновным в подстрекательстве к растрате по одному эпизоду, а по другому оправдан. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, но позже освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. https://www.kommersant.ru/doc/

В марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор райсуда, направив дело на новое рассмотрение.

Алексей Чернышев, Владивосток