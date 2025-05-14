Топ-менеджер приговорил себя сам

Экс-финансовый директор ПАО «РАО “Энергетические системы (ЭС) Востока”» Алексей Яковлев совершил суицид накануне приговора суда по его уголовному делу. По версии следствия, вместе с подельниками господин Яковлев был причастен к хищению около 700 млн руб. из компании. Однако в ходе первого судебного процесса топ-менеджер, настаивавший на невиновности, был оправдан. Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора и направления дела на новое рассмотрение. В ходе прений гособвинение запросило для Алексея Яковлева восемь лет колонии. Приговор должен быть оглашен 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О смерти Алексея Яковлева “Ъ” сообщила его адвокат Маргарита Куделинская. По ее словам, господин Яковлев покончил жизнь самоубийством 12 мая. Информацией о том оставил, ли он записку, объясняющую мотивы поступка, защитник не обладает.

Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева сообщила “Ъ”, что «официальная информация о смерти Яковлева в суд не поступала».

Она добавила, что оглашение приговора по делу запланировано на 15 мая.

Алексей Яковлев, экс-первый заместитель гендиректора ПАО «РАО “Энергетические системы (ЭС) Востока”» Нина Запрягаева, а также экс-заместитель гендиректора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александр Ефремов обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК). «По версии следствия, в 2009–2015 годах генеральный директор ПАО ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Александр Ефремов совместно с Ниной Запрягаевой и Алексеем Яковлевым похитили 687 млн руб. у компании путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования»,— сообщал СКР.

В декабре 2023 года Фрунзенским райсудом Нина Запрягаева и Алексей Яковлев были полностью оправданы «в связи с непричастностью к совершению преступления», а Александр Ефремов признан виновным в подстрекательстве к растрате по одному эпизоду, а по-другому оправдан. Фигуранту были назначены четыре года лишения свободы, но он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор райсуда, направив дело на новое рассмотрение.

В марте текущего года Нина Запрягаева перестала являться на повторный процесс и была объявлена в розыск, а производство по ее делу суд приостановил. В апреле суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и возобновил производство по ее делу уже в заочном режиме.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для троих обвиняемых по восемь лет колонии общего режима и по 900 тыс. руб. штрафа.

Фигуранты дела настаивали на невиновности, утверждая, что обвинение построено только на показаниях Виктора Милуша и Елены Тюриной. Оглашение приговора по делу первоначально было назначено на 12-е, но затем перенесено на 15 мая.

Ранее бывший гендиректор ДЭК Виктор Милуш был признан виновным в растрате и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. А за подстрекательство Виктора Милуша к этому преступлению экс-гендиректор холдинга «РАО “ЭС Востока”» Иван Благодырь получил четыре года колонии общего режима. Заместитель Виктора Милуша Елена Тюрина была приговорена к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. Все трое признали вину.

Алексей Чернышев, Владивосток