Суд признал незаконным решение регионального минспорта об увольнении директора школы бокса

В среду, 14 мая, Димитровградский городской суд Ульяновской области удовлетворил иск экс-директора МБУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по боксу им. А.В. Гришина» Сергея Мацкелова к региональному минспорта и самой школе бокса о незаконности решения о его увольнении. Информация о состоявшемся решении размещена на официальном сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В феврале «Ъ-Волга» сообщал, что тренерский коллектив и родители воспитанников Школы бокса олимпийского резерва заявили о своем протесте против решения министра физической культуры и спорта Николая Скобелина об увольнении директора школы Сергея Мацкелова и назначения на его место Айрата Богданова — «человека, который не имеет отношения к Школе бокса олимпийского резерва им.А.В. Гришина». Они считают, что Айрат Богданов не подходит для роли руководителя этой школы бокса, поскольку «он тренирует женщин и занимается коммерческой деятельностью». Родители отмечали, что школа бокса под руководством Сергея Мацкелова работает успешно много лет, «показывая отличные результаты на соревнованиях и регулярно подтверждая статус олимпийского резерва». Они также заявляли, что Сергей Мацкелов является воспитанником основателя Школы — Альфреда Гришина, который «лично и поставил его на должность директора».

По информации «Ъ-Волга», сначала Сергею Мацкелову было предложено уволиться по собственному желанию, он отказался, после чего было он был с 13 февраля уволен «по решению учредителя».

Николай Скобелин тогда подтвердил «Ъ-Волга», что принял решение об увольнении, отметив, что как учредитель школы министерство имеет на это право. Свое решение он объяснил тем, что «на сегодня хорошие результаты в боксе дает другой человек — активный и перспективный, это Айрат Богданов». Он также отмечал, что «директор спортшколы — не столько тренер, сколько управленец», «и есть много задач, которые ставит область». Министр пообещал Сергею Мацкелову другую должность — «как минимум, замдиректора», заметив, что «все будет зависеть от того, как он будет реагировать».

Сергей Мацкелов сказал «Ъ-Волга», что если решение суда вступит в силу, то он с новыми силами возьмется за руководство школы, «тем более что весь коллектив и родители» на его стороне.

Николай Скобелин сказал, что его позиция не изменилась, но будет ли министерство подавать апелляционную жалобу на решение суда, пока не определились. «Все будет зависеть от того, что мы увидим в мотивировочной части решения суда»,— сказал министр.

Сергей Титов, Ульяновск