В Ульяновской области коллектив Школы бокса протестует против увольнения руководителя

В Димитровграде Ульяновской области тренерский коллектив и родители воспитанников Школы бокса олимпийского резерва им. А.В. Гришина протестуют против решения регионального минспорта об увольнении директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Об этом они заявили накануне в соцсети «ВКонтакте», отмечая, что региональный министр физической культуры и спорта Николай Скобелин «принял решение уволить директора Сергея Мацкелова и назначить на его место Айрата Богданова — человека, который не имеет отношение к Школе бокса им.А.В. Гришина». Они считают, что Айрат Богданов не подходит для роли руководителя Школы бокса олимпийского резерва, поскольку «он тренирует женщин и занимается коммерческой деятельностью». Инициативная группа тренеров и родителей считает, что увольнение Сергея Мацкелова связано с тем, что ему якобы предлагалось неофициально министерством подбирать также спортсменов и тренеров, готовых пойти контрактниками на СВО, но тот «с задачей не справился», хотя из воспитанников школы бокса 16 спортсменов стали участниками СВО. Родители отмечают, что Школа бокса под руководством Сергея Мацкелова работает успешно много лет, «показывая отличные результаты на соревнованиях и регулярно подтверждая статус олимпийского резерва». Они отмечают, что и сам Сергей Мацкелов является воспитанником основателя Школы — Альфреда Гришина, который «лично и поставил его на должность директора». Они опасаются, что с новым руководителем бесплатные тренировки для всех желающих прекратятся, а сплоченный коллектив опытных тренеров может развалиться.

По информации «Ъ-Волга», сначала Сергею Мацкелову было предложено уволиться по собственному желанию, он отказался, после чего было он был с 13 февраля уволен по решению учредителя.

Министр физической культуры и спорта региона Николай Скобелин подтвердил «Ъ-Волга» свое решение о прекращении контракта с Сергеем Мацкеловым. «Это было мое решение, мы вправе его принять, поскольку учредителем Школы бокса является минспорта. Сергей Мацкелов руководил школой много лет, но на сегодня хорошие результаты в боксе дает другой человек — активный и перспективный, это Айрат Богданов. А Сергею будет предложена другая должность — как минимум, должность замдиректора. Но все будет зависеть от того, как он будет реагировать»,— сказал министр. Он также заметил, что «директор спортшколы — не столько тренер, сколько управленец», «и есть много задач, которые ставит область». Одна из них — необходимость содействия участникам СВО и их семьям на территории региона, но он с этим не справился».

Активисты инициативной группы тренеров и родителей Школы бокса сообщили «Ъ-Волга», что в понедельник они направляют коллективное обращение руководству Федерации бокса РФ и губернатору региона в защиту Сергея Мацкелова с просьбой оставить его на месте руководителя Школы бокса.

Это уже второй в регионе крупный протест коллективов спортшкол олимпийского резерва за последние месяцы. Ранее, как сообщал «Ъ», тренеры и родители воспитанников Детской спортивной школы олимпийского резерва «Волга» протестовали против решения минспорта о снятии с должности директора школы Павла Завьялова.

Сергей Титов, Ульяновск