РПЦ на интронизации папы Льва XIV представит митрополит Корсунский Нестор

Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (в миру Евгений Сиротенко) будет представлять Русскую православную церковь на интронизации папы римского Льва XIV. Она пройдет в Ватикане 18 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин / РИА Новости Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

О том, что митрополит Нестор представит РПЦ на интронизации, сообщил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (в миру Антон Севрюк) «РИА Новости». Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что человека, который на интронизации представит Россию, пока не выбрали.

Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.

В 2013 году на интронизации папы римского Франциска РПЦ представляла делегация Московского патриархата во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом. Россию на церемонии представлял нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который тогда занимал пост спикера Госдумы.

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