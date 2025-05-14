К Сергею Аксенову подослали террористку

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор одной из фигуранток резонансного уголовного дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Оксане Шевченко назначили десять лет колонии общего режима. По версии следствия, госпожа Шевченко входила в организованную террористическую группу, которая намеревались подорвать автомобиль чиновника, но сотрудники ФСБ вовремя ее обезвредили. Подсудимая с версией обвинения согласилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осуждены участники подготовки двух из четырех покушений на Сергея Аксенова

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Осуждены участники подготовки двух из четырех покушений на Сергея Аксенова

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) признал Оксану Шевченко виновной в приготовлении теракта и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ей назначено десять лет колонии общего режима и штраф в размере полумиллиона рублей.

По версии следствия, Оксана Шевченко с 8 по 9 мая 2023 года арендовала гаражный бокс в Симферополе, где был оборудован тайник для хранения самодельного взрывного устройства. С 22 января по 2 февраля 2024 года она же совместно с другим участником преступной группы занималась изучением возможных мест совершения преступления, в том числе следила за тем, где живет и где бывает глава Крыма Сергей Аксенов.

Уголовное дело в отношении предполагаемых сообщников Оксаны Шевченко — Владимира Боднаря и Владимира Ананьева — рассматривается отдельно. Владимира Боднаря обвиняют в том, что он отправился в Запорожье и привез оттуда в Крым компоненты для изготовления взрывного устройства. Одно время они хранились дома у Владимира Ананьева, считают следователи.

Собранная из них бомба была перемещена в гараж, арендованный Шевченко. Впоследствии именно с Боднарем осужденная вела слежку за главой республики.

Подозреваемые были задержаны в феврале 2024 года. При обыске у них были обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из противотанковой мины, дистанционный взрыватель, предполагающий подключение мобильного телефона, и ряд других комплектующих.

В ходе следствия Оксана Шевченко и Владимир Боднарь полностью признали вину и сотрудничали со следствием. А вот Владимир Ананьев в суде отверг свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям. Как ранее писал “Ъ” со ссылкой на собственные источники, Владимир Ананьев долгое время занимался на полуострове юридической практикой, связанной в основном с земельными вопросами. В 2014 году он уехал в Киев, однако в ноябре 2023-го вернулся в Крым. По некоторым данным, он считает свое уголовное дело сфабрикованным.

Глава Крыма Сергей Аксенов в мае прошлого года говорил о том, что знает о четырех покушениях на него, которые были предотвращены сотрудниками ФСБ России, причем во всех случаях злоумышленники были задержаны.

В августе 2024 года тот же Южный окружной военный суд приговорил крымчанина Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за попытку подрыва автомобиля главы Крыма. По материалам дела, годом ранее фигурант был завербован украинскими спецслужбами, от которых получил задание совершить теракт в Симферополе. Злоумышленник следил за Сергеем Аксеновым, изучил предполагаемое место совершения теракта и нанес на карту возможный маршрут движения автомобиля главы Крыма к месту планируемого взрыва. Но планы злоумышленника сорвали оперативники.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону