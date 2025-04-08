Бомба для главы Крыма

В Ростове-на-Дону в военном суде на процессе по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова два из трех подсудимых заявили, что признают вину. По версии следствия, они намеревались подорвать автомобиль чиновника, однако сотрудникам ФСБ удалось вовремя предотвратить теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде начались слушания по существу уголовного дела о подготовке к теракту, по которому проходят Владимир Боднарь, Оксана Шевченко и Владимир Ананьев. Представитель военной прокуратуры зачитал обвинительное заключение.

По версии следствия, в феврале 2022 года сотрудник СБУ (имя не разглашается, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство) создал группу для совершения теракта в отношении руководителей Крыма. К осуществлению своего замысла он привлек сначала Владимира Боднаря и Оксану Шевченко, затем, говорится в деле, к террористической группе присоединился и 75-летний Владимир Ананьев. По данным источников “Ъ”, последний долгое время занимался на полуострове юридической практикой, связанной в основном с земельными вопросами, в 2014 году уехал в Киев, однако в ноябре 2023-го вернулся обратно в Крым. По данным собеседников “Ъ”, он не скрывал своих политических взглядов, занимая проукраинскую позицию.

Согласно материалам дела, своей целью фигуранты выбрали главу Крыма Сергея Аксенова. По версии следствия, Владимир Боднарь и Оксана Шевченко занимались непосредственного подготовкой теракта.

В частности, Владимир Боднарь отправился в Запорожье и привез оттуда в Крым компоненты взрывного устройства.

Сначала, по материалам дела, их хранили дома у Владимира Ананьева, а когда самодельная бомба была собрана, ее спрятали в гараже в Симферополе, который арендовала Оксана Шевченко. Одновременно Боднарь и Шевченко установили слежку за главой республики, прежде всего за передвижениями его служебного автомобиля.

Тем временем оперативники ФСБ вышли на след злоумышленников и в феврале 2024 года задержали их. При обыске у них были обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство из противотанковой мины, дистанционный взрыватель, предполагающий подключение мобильного телефона, и ряд других комплектующих. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В ходе следствия Владимир Боднарь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В феврале текущего года уголовное дело в отношении трех фигурантов было передано в Южный окружной военный суд. На процессе Владимир Бондарь подтвердил свою позицию по отношению к предъявленному ему обвинению. После того как прокурор зачитал обвинительное заключение и председательствующий спросил остальных подсудимых, как они относятся к версии следствия, о признании ею вины заявила и Оксана Шевченко. А вот Владимир Ананьев отверг свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям. По некоторым данным, он считает свое уголовное дело сфабрикованным.

Отметим, что это лишь одно из ряда уголовных дел о подготовке покушений на главу Крыма Сергея Аксенова.

В 2023 году ФСБ сообщала о срыве двух попыток совершить теракты, жертвой которых должен был стать чиновник. Сам господин Аксенов в мае прошлого года говорил о том, что знает о четырех покушениях на него, которые были предотвращены сотрудниками спецслужбы, причем во всех случаях злоумышленники были задержаны. А в августе 2024 года тот же Южный окружной военный суд приговорил крымчанина Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за попытку подрыва автомобиля главы Крыма. По материалам дела, годом ранее фигурант был завербован украинскими спецслужбами, от которых получил задание совершить теракт в Симферополе. Злоумышленник следил за господином Аксеновым, изучил предполагаемое место совершения теракта. После этого он нанес на карту возможный маршрут движения автомобиля Сергея Аксенова к месту планируемого взрыва. Но планы злоумышленника сорвали оперативники.

Александр Егоров, Симферополь; Александр Александров