Мерц: армия Германии должна стать сильнейшей в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц на своем первом правительственном выступлении в Бундестаге заявил, что укрепление армии страны будет его главным приоритетом. По его словам, армия Германии должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Как пояснил господин Мерц, сила сдерживает агрессоров, слабость — побуждает их к враждебности. «Наша цель — Германия и Европа, которые вместе будут настолько сильны, что нам никогда не придется применять оружие»,— добавил канцлер (цитата по 20 Minuten).

Чтобы добиться целей по укреплению армии, Германия должна «взять на себя больше ответственности в рамках НАТО и ЕС», добавил Фридрих Мерц. Он также пообещал увеличить численность солдат. Для этого, по словам канцлера, правительство создаст в стране добровольную военную службу.

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