Уиткофф и Рубио планируют приехать в Стамбул 16 мая

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что намерен приехать в Стамбул с госсекретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая. Переговоры Украины и России в Турции запланированы на 15 мая.

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Фото: Kent Nishimura / Reuters Слева направо: Дональд Трамп, Стив Уиткофф и Марко Рубио

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Стив Уиткофф заявил журналистам в Дохе, что пока непонятно, приедет ли в Турцию президент РФ Владимир Путин.

Накануне Reuters и CNN сообщали, что для наблюдения за ходом переговоров в Стамбул приедут Стив Уиткофф и спецпосланник американского президента Кит Келлог. Затем Дональд Трамп заявил, что делегацию возглавит Марко Рубио. При этом не исключено, что господин Трамп лично приедет в Турцию.

Кремль не стал раскрывать, кто поедет в Турцию на переговоры от России. О готовности встретиться с российским лидером в Турции заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».

Лусине Баласян