Пожилой водитель KIA скончался в ДТП с припаркованной машиной на Яхтенной улице
В половину девятого утра 14 мая у дома 34 по Яхтенной улице 77-летний водитель автомобиля KIA по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную иномарку, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть водителя. Не исключено, что он скончался еще до аварии. В салоне припаркованной машины никого не было. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее «Ъ-СПб» «Ъ-СПб» писал, что водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в стойку с дорожными знаками. В результате пострадала 28-летняя женщина и ее годовалый ребенок.