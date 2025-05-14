Мать с младенцем на руках пострадала в ДТП на набережной Макарова

Около двух часов дня 13 мая у дома 10 по набережной Макарова 30-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в стойку с дорожными знаками, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки: 28-летняя девушка и находившийся у нее на руках годовалый ребенок. Младенца доставили в больницу в тяжелом состоянии, состояние матери медики оценивают как средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший форвард хоккейного клуба СКА Матвей Мичков стал участником ДТП в Дубае, за рулем арендованной BMW 430 находился друг хоккеиста. Однако машина была оформлена на нападающего, из-за чего у него потребовали 100 тыс. долларов компенсации.

Андрей Маркелов