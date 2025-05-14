Мирный житель ранен при атаке БПЛА в белгородском селе

В результате атаки БПЛА на село Ровенек Белгородского района Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава поселения доставил мирного жителя в Яснозоренскую амбулаторию. Врачи диагностировали у него баротравму, осколочные ранения ноги и плеча. После оказания первой помощи бригада скорой помощи направила пациента в областную клиническую больницу.

Также в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, остекление, потолок, фасад и входная группа.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 132 боеприпасов и 99 БПЛА. В результате пострадали 16 мирных жителей, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова