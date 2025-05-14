Оперштаб Кубани опроверг информацию об ограничении работы летних лагерей в Анапе

Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком информацию в соцсетях об исключении летних лагерей в Анапе из перечня оздоровительных организаций по причине экологической обстановки. Информация об этом опубликована в Telegram-канале оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / gemrussia.ru Фото: https: / gemrussia.ru

«В настоящее время детские здравницы города-курорта Анапы активно готовятся к летнему сезону. Часть из них уже приняли первые смены. Запрет на осуществление их деятельности отсутствует. Ограничения касаются 141 пляжа в Анапе и девяти — в Темрюкском районе»,— уточнили в оперштабе.

При этом ни один лагерь не был исключен из реестра детских здравниц Краснодарского края. Всего на территории Анапы находится 23 детских лагеря и здравниц. Многие лагеря и санатории подготовили бассейны, анимацию и экскурсионные программы. Санатории «Бимлюк», «Голубая волна», «Жемчужина России» и Всероссийский детский центр «Смена» начали принимать детей уже в конце марта 2025 года. Общая вместимость объектов, внесенных в реестр организаций детского отдыха, составляет 22 тыс. койко-мест.

Алена Воробьева