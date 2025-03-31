Детские лагеря Анапы готовят к летнему сезону 2025 года

Все 25 детских лагерей и здравниц Анапы, включенных в официальный реестр организаций для отдыха детей, проведут оздоровительную кампанию в летнем сезоне 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации курорта по итогам расширенного заседания межведомственной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общая вместимость объектов, внесенных в реестр организаций детского отдыха, составляет 22 тыс. койко-мест. В мэрии подчеркнули, что особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также мерам антитеррористической и противопожарной безопасности.

Санатории «Бимлюк», «Голубая волна», «Жемчужина России» и Всероссийский детский центр «Смена» уже начали принимать детей. Сейчас в здравницах отдыхают более 3 тыс. детей, загрузка учреждений приближается к 50%.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что власти приложат все необходимые усилия для устранения последствий загрязнения в связи с ЧП с танкерами у Керченского пролива. Перед началом курортного сезона в Краснодарском крае будет проведена проверка готовности территории.

Анна Гречко