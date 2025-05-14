Euractiv: Венгрия и Словакия поддержали 17-й пакет санкций против России

Словакия и Венгрия поддержали введенный Евросоюзом против РФ 17-й пакет санкций, пишет Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. Ранее эти страны неоднократно выступали против ограничительных мер в отношении РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Венгрия и Словакия, две наиболее промосковские страны ЕС, которые по-прежнему сильно зависят от импорта российских энергоносителей, поддержали пакет мер ввиду его относительной слабости»,— пишет издание.

Из 27 стран—членов ЕС новый пакет санкций планировали блокировать только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо. Меры не могут быть приняты без одобрения всех стран. Это означает, что без их согласия 17-й пакет санкций был бы заблокирован.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрия против всех».

Екатерина Отрашкевич