Венгрия против всех

Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС, если из списка не выведут бизнесмена Михаила Фридмана. По данным Financial Times, в Будапеште выступают с особой позицией в преддверии очередного решения о санкциях. Голосование в Брюсселе пройдет 15 марта, и требуется согласие всех стран Европейского союза. Издание уточняет, что изначально Венгрия добивалась исключения из санкционного списка восьми человек, включая других российских миллиардеров. Среди них назывались имена Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Петра Авена. От этих требований Будапешт отказался, но по-прежнему настаивает на снятии санкций с Фридмана. Источники газеты утверждают, что эту позицию поддерживает и Люксембург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добивается более выигрышных условий по финансированию европейских программ в своей стране, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «В этом списке порядка 2 тыс. человек, пока уверенно произносится фамилия Фридмана. В соответствии с правилами Европейского союза санкции продлевают, если согласие дают все 27 государств-членов ЕС. В Венгрии не говорят, почему их волнуют обозначенные фамилии. Возможно, что речь идет об инвестировании серьезных средств по правительственным проектам, которые для Орбана представляют особую значимость.

Во главе угла стоят не личностные связи, там наверняка речь идет о каком-то более серьезном взаимодействии, имею в виду проекты, в которых данные лица могут участвовать.

Михаил Фридман проявляет большую активность для того, чтобы выйти из санкционных списков, и не исключены никакие варианты. Всегда получалось так, что в самый последний момент возражения Будапешта снимались. В Брюсселе шли навстречу и предоставляли финансовые ресурсы для того, чтобы решать какие-то бюджетные проблемы Венгрии».

По данным брюссельского портала Euractiv, послы стран Евросоюза в ходе прошедшей в четверг, 14 марта, встречи не смогли убедить Венгрию снять вето на продление индивидуальных санкций против России. В пятницу, 15 марта, консультации возобновятся. Особое мнение Будапешта связано со стремлением команды Орбана получить преференции в диалоге с Москвой и европейскими структурами.

Кроме того, через голосование по санкциям ЕС Венгрия стремится продемонстрировать Соединенным Штатам усиление своего влияния на общую позицию Брюсселя, считает президент ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Практически каждый раз Венгрия голосует не солидарно. Иногда вместе со Словакией, но в данном случае Роберт Фицо уже голосовал за продление и, видимо, будет голосовать. Что касается Венгрии, там пытаются использовать два источника своего благополучия — это Россия и Евросоюз.

Орбан понимает, что ему в одну линию с теми, кто находится в первом ряду европейского партера (то есть с Францией, Германией, Италией и Великобританией, которая сейчас де-юре не является членом ЕС, но де-факто возвращается в объединенную Европу), конечно, не встать. Но очевидно, что после инаугурации Трампа его команда делает ставку на особые связи с правыми силами в Европе. В выстраивании этих особых отношений Вашингтона, думаю, Орбан, конечно, будет претендовать на одну из первых скрипок».

Год назад персональные европейские санкции в отношении Михаила Фридмана продлили, назвав его «бизнесменом, обеспечивающим существенный источник дохода правительству России». Первоначально Брюссель включил миллиардера в санкционный список в 2022-м за поддержку действий Москвы против Киева. После этого счета Фридмана в европейских банках заморозили, а сам он лишился права въезжать в ЕС и получать оттуда любые активы.

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Станислав Крючков