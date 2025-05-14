Bild: ЕС может сократить импорт урана и газа из России

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может ввести рестрикции против отдельных российских банков, судов и судоходных компаний, а также энергетической сферы. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По их информации, ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского газа. Издание пишет, что сейчас почти 20% СПГ Евросоюз получает из России. Также страны сообщества ведут переговоры с Францией об ограничении импорта урана для АЭС из России, утверждают собеседники Bild.

Сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что послы стран Евросоюза одобрили 17-й пакет санкций против России, передает Reuters. По информации AFP, ограничения затронут так называемый теневой флот для перевозки российской нефти. Издание EUobserver писало, что санкции коснутся 149 судов.

Подробнее о санкциях ЕС против России — в материале «Ъ» «Двойная игра Европы».