Летние каникулы в России пройдут с 26 мая по 31 августа

Летние каникулы в России начнутся 26 мая и продлятся до конца лета в соответствии с федеральным графиком. Продолжительность летнего отдыха для школьников с первого по восьмой, а также десятого класса должна быть не менее восьми недель, сообщает Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Согласно Закону об образовании школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или самостоятельно его разработать с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса»,— сказали «РИА Новости» в ведомстве. Для девятых классов дата начала каникул определяется согласно расписанию государственной итоговой аттестации.

По мере приближения летних каникул аналитики фиксируют рост спроса на организованный детский отдых. По данным сервиса бронирования Kidsincamp.ru, за первые три месяца 2025 года объем бронирований детских лагерей на лето вырос на 32% год к году. В сервисе Incamp.ru отмечали увеличение числа бронирований на 10% год к году. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин прогнозировал рост рынка детского отдыха в этом году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьникам бронируют лагеря».