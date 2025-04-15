Школьникам бронируют лагеря

Увеличение числа школьников и появление новых объектов способствуют росту спроса на детский отдых. Объем бронирований детских лагерей за год увеличился более чем на 10%. Но основной рост приходится на Подмосковье и в целом объекты вблизи крупных городов. Краснодарский край, напротив, потерял 30–40% бронирований. С российскими лагерями конкурируют зарубежные программы детского отдыха, интерес к которым вырос с общим восстановлением выездного туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За первые три месяца 2025 года объем бронирований детских лагерей на лето вырос на 32% год к году, подсчитали в профильном сервисе бронирования Kidsincamp.ru. Гендиректор сервиса Incamp.ru Елена Рыженкова отмечает увеличение числа бронирований на 10% год к году. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ждет, что в этом году рост рынка детского отдыха продолжится и в итоге будет соответствовать темпу развития внутреннего туризма в целом, который составит около 10%. Согласно обнародованному ранее прогнозу Минэкономики, общее число поездок по стране этим летом вырастет на 8,1%, до 48 млн.

Елена Рыженкова связывает рост продаж лагерей с увеличением количества школьников.

Если в 2020 году общее образование в России получали 16,9 млн человек, то в 2025 году — 18,4 млн, отмечает эксперт. В Kidsincamp.ru обращают внимание на то, что лагеря активно вкладываются в развитие инфраструктуры. Самих объектов тоже становится больше. Согласно подсчетам аналитиков «Контур.Фокуса», к марту 2025 года в России были зарегистрированы 679 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на организации детского отдыха и оздоровлении. Год к году их число выросло на 5,6%.

Глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова поясняет, что спрос на детские лагеря отличается в зависимости от региона. Интерес родителей, по ее словам, растет к объектам, расположенным в регионах проживания детей, в частности вблизи крупных городов.

Основатель сети Enjoy Camp Александр Медведев говорит, что спрос на объекты его сети в Подмосковье за год вырос на 30%. В регионе, по его мнению, дефицит качественного размещения. Но основной объем бронирований здесь, по словам Татьяны Ивановой, формируют бюджетные лагеря, где стоимость смены составляет до 50–60 тыс. руб. за две недели. Дорогие объекты пока мало востребованы, но речь может пойти об отложенном спросе, говорит эксперт.

Спрос на лагеря в Краснодарском крае за год сократился на 30–40%, отмечает Татьяна Иванова. Это объясняется сообщениями о разливе мазута в Черном море. «Родители рассматривают побережье как единый регион, поэтому спрос снижается не только на Анапу, но также на Сочи и Геленджик»,— говорит эксперт. По словам Елены Рыженковой, снижение спроса составило 20% и более. Сергей Ромашкин констатирует, что продажи Анапы практически остановились. Но плохие результанты Краснодарского края, по его словам, несущественно скажутся на рынке детского отдыха в целом. Эксперт поясняет, что в лагеря на Черном море обычно отправляются около 15% детей.

Интерес к детскому отдыху в Крыму, согласно Incamp.ru, вырос на 39% год к году. Тенденция наблюдается в связи с общим восстановлением туристического потока на полуостров: в 2022–2023 годах регион столкнулся с резким сокращением числа туристов, но с 2024 года число поездок, напротив, растет. В туроператорской компании «Алеан» отмечают, что в небольших лагерях Крыма сейчас дефицит мест. Средняя стоимость путевки в лагерь на Черном море, по данным оператора, в этом году составляет 70 тыс. руб. за смену в 21 день без учета стоимости проезда. Год к году показатель вырос на 20%.

Сергей Миронов, депутат Госдумы, 25 марта: «Вопросы детского отдыха и оздоровления нельзя отдавать на откуп рынка».

Увеличение цен в черноморских лагерях соответствует общерыночному. Татьяна Иванова отмечает, что в среднем по рынку стоимость путевок за год выросла на 20–25%. Это продиктовано как увеличением издержек, так и высокими ожиданиями самих лагерей относительно спроса, говорит она. В Kidsincamp.ru отмечают, что средняя стоимость бронирования лагеря на лето составила 57,7 тыс. руб., что на 21,1% больше год к году.

Одновременно растет спрос на детский отдых за границей. Елена Рыженкова говорит, что спрос на зарубежные детские программы в январе—апреле вырос на 32% год к году. В лидерах, по ее словам, Китай и Великобритания. Александр Медведев говорит, что спрос на программы его компании в Дубае и Лондоне за год увеличился вдвое. Тенденция прослеживается в контексте общего роста рынка выездного туризма (см. “Ъ” от 14 апреля). Но в общем объеме детского отдыха доля зарубежных бронирований остается небольшой — 5–10%.

Александра Мерцалова