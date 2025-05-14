В Санкт-Петербурге предложили пересадить полицейских на самокаты

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил выдать сотрудникам патрульно-постовой службы и других подразделений полиции «транспортные средства нового поколения». Речь идет о электросамокатах или «иных средствах, способных успешно вести преследование» гражданских средств индивидуальной мобильности (СИМ) «в городской тесноте», уточнил господин Крупник. Он направил свое предложение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутат также призвал изучить возможность внедрения службы беспилотного патрулирования улиц городов специальными дронами. Как считает Павел Крупник, эта мера позволила бы «серьезно разгрузить личный состав полиции от дневной рутины и направить ресурсы на эффективную борьбу с преступностью и профилактику правонарушений». Выдержки из его обращения на имя главы МВД приводит RT.

В апреле Минтранс сообщил о подготовке поправок к правилам дорожного движения. Они предлагают квалифицировать пользователей всех индивидуальных транспортных средств как водителей с перечнем прав и обязанностей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести эксперимент по регулированию пользования электросамокатами. Начать его он предложил с Москвы.

О росте числа аварий с СИМ — в материале «Ъ» «Электросамокаты забуксовали в поправках».