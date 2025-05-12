Володин предложил начать регулирование пользования электросамокатами с Москвы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести эксперимент по регулированию пользования электросамокатами. Начать его он предложил с Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница»,— сказал господин Володин (цитата по официальному сайту Госдумы).

Он поручил проработать план предложенного эксперимента первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову. Минтранс должен будет проанализировать его результаты. Дата старта эксперимента и подробности регулирования пользования не уточняются.

В конце апреля Минтранс сообщил о подготовке поправок к правилам дорожного движения. Они предлагают квалифицировать пользователей всех индивидуальных транспортных средств как водителей с перечнем прав и обязанностей. Также предусмотрен запрет на стоянку самокатов на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках и в пешеходной зоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокаты забуксовали в поправках».

Екатерина Отрашкевич