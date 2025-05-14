Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Хабаровском районе

Власти Хабаровского района объявили режим ЧС в связи с ухудшением ситуации с лесными пожарами, сообщило информагентство «Хабаровский край сегодня». По данным агентства, все силы и средства звена РСЧС приведены в повышенную готовность.

«Очаги возгораний находились вблизи населенных пунктов. Мы неоднократно повторяем жителям и гостям нашего края, что во время прохождения пожароопасного сезона, очень важно соблюдать правила пребывания в лесах, а также на дачных участках»,— приводятся в сообщении слова замминистра лесхоза региона Семена Шутенко, добавив, что запрещено жечь траву и мусор, а также оставлять открытый огонь без присмотра.

В 12 муниципалитетах региона уже действует особый противопожарный режим. По данным на вторник, 13 мая, огнем охвачено около 10 тыс. га территории.

Эрнест Филипповский, Хабаровск