В 12 муниципалитетах Хабаровского края введен особый противопожарный режим

Любое использование открытого огня запрещено с введением особого противопожарного режима на территории 12 муниципальных образований Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС по региону. Помимо Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре режим действует в Бикине, а также в Амурском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, им. Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном и Хабаровском районах.

Запрещено разведение костров, сжигание мусора в ямах и бочках, а также — мангалы, барбекю и проч. Нарушителям грозят штрафы до 20 тыс. руб. Нарушителям из числа должностных лиц — до 60 тыс. руб., предпринимателям — до 80 тыс. руб. Юрлица могут быть оштрафованы на 800 тыс. руб. Предупреждения в этот период не действуют, подчеркивается в сообщении.

По информации минлесхоза региона, зарегистрировано семь лесных пожаров на общей площади почти 10 тыс. га, в том числе три новых. Эта цифра втрое превышает показатель выходных дней. За сутки ликвидировано шесть пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 66 природных пожаров на общей площади более 29,5 тыс. га.

Эрнест Филипповский, Хабаровск