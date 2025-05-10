Туристов притянули аномалии

Россияне стали больше путешествовать по загадочным местам. По данным компании Youtravel.me, количество проданных с начала года туров в локации, связанные с мистикой и аномалиями, превысило показатели всего 2024-го уже в 2,5 раза. Рост интереса к такому отдыху подтвердили в Российском союзе туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Популярностью среди путешественников пользуются, например, остров Ольхон на Байкале, плато Путорана в Красноярском крае и горы Карелии. Лидером все так же остается перевал Дятлова в Свердловской области, сообщили в компании Youtravel.me. Стоимость поездки туда превышает 100 тыс. руб., рассказал президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Я не могу сказать, что это тренд последнего времени. На самом деле волнующие и таинственные истории всегда были интересны туристам и пользовались популярностью. Другое дело, что такие точки притяжения не являются целью поездки, они просто встречаются на маршруте. Скажем, если вы едете на пять-шесть дней на Байкал, то увидите массу интересного, в том числе побываете на Ольхоне. Это, что называется, место силы.

Если говорить про стоимость, то все зависит от сложности той локации, куда вы хотите попасть, и бюджета. Если это Ольхон, то это обычно точка на маршруте любого туроператора, который занимается Байкалом. Туда можно и на своей машине заехать. С перевалом Дятлова совершенно другая история. Это либо недельный пеший поход через тайгу, очевидно, с гидом, потому что сами вы не найдете тропу, либо заброска вертолетом, тогда можно уложиться в несколько дней. При этом полет на сам перевал и обратно осуществляется одним днем. Понятно, что это дорогостоящая история, в 80-90 тыс. обойдется только сам полет. В итоге в целом такая поездка будет стоить 100-120 тыс. руб.».

Организацией таких поездок занимаются как крупные операторы, так и небольшие компании, которые специализируются на экстремальном и эзотерическом туризме. Как отмечают участники рынка, программы могут включать в себя посещение аномальных зон, участие в обрядах, лекции по истории и местному фольклору. О том, какие еще необычные места можно посетить, рассказала представитель туроператора Adventure Анна Подлесных: «Люди сейчас много путешествуют, спрашивают о местах силы. Конечно, это Алтай. Кто-то выбирает и Байкал, потому что эти места также притягательны. Клиенты интересуются Северным полюсом, Новой Землей, Землей Франца-Иосифа. Потом Чукотка, это тундра, труднодоступные места. Мы делаем авторские туда туры. На Чукотку можно добраться авиакомпанией "Россия" до Анадыря, уже из аэропорта мы отправляемся в тур, смотрим город, а потом уходим в тундру. Это внутренний перелет, там местные самолеты. Далее на катере доходим до мыса Дежнева и видим даже Аляску. Стоимость этого тура обойдется в 300-500 тыс. руб.

Северный полюс тоже пользуется большим спросом, несмотря на то, что это очень дорогостоящее мероприятие.

Поездка проходит на ледоколе "50 лет Победы", она начинается от 3 млн руб. Есть также альтернатива на французском судне Le Commandant Charcot, и там ценник €34,5, тыс. Но с ним есть свои сложности: необходимо самостоятельно прибыть в Париж, дальше путешественников ждет чартерный перелет в Лонгйир и посадка на борт. А вот что касается российского ледокола, то туристам везде зеленый свет. Если говорить про Антарктиду, то цена тура стартует от €1,8 тыс. и выше, в зависимости от судов. Их много разных ходит, в том числе даже под парусами».

Основная аудитория мистических туров — путешественники в возрасте от 18-30 лет, отметили в Российском союзе туриндустрии. Спрос есть и со стороны корпоративных клиентов, которые используют такие поездки для нестандартного тимбилдинга.

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Андрей Дубков