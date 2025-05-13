Трамп ожидает «довольно хороших» результатов встречи России и Украины

Президент США Дональд Трамп поучаствовал в инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. В ходе выступления он заявил, что ожидает положительного итога переговоров представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NETWORK POOL / Handout / Reuters Фото: NETWORK POOL / Handout / Reuters

«Очень важно, что переговоры пройдут в Турции в конце этой недели, возможно в четверг. И они могут дать довольно хорошие результаты»,— сказал господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале CNBC Television.

Американский президент добавил, что на переговоры в Стамбул с американской стороны приедут госсекретарь Марко Рубио и другие официальные американские лица. Остальные имена он не уточнил. Состав российской делегации Кремль не раскрывает. Со стороны Украины в переговорах может поучаствовать лично президент Владимир Зеленский.

Подробности — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».