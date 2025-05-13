Трамп ждет хороших результатов в Стамбуле и дает шанс Ирану и Сирии. Главное

Президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию где выступил на инвестиционном форуме. Он поблагодарил принимающую сторону за помощь в организации переговоров по Украине и раскрыл, кто возглавит делегацию от США на предстоящей встрече в Стамбуле. Также он рассказал, при каких условиях намерен восстановить величие Сирии и обанкротить Иран. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Brian Snyder / Reuters

О переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Саудовская Аравия сделала все возможное для содействия переговорам по Украине.

Марко Рубио и другие официальные лица поедут на переговоры России и Украины в Стамбул.

Переговоры в Стамбуле могут дать довольно хорошие результаты.

О Западе

Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда.

О Ближнем Востоке