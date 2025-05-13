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Коммерсантъ FM
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Трамп ждет хороших результатов в Стамбуле и дает шанс Ирану и Сирии. Главное

Президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию где выступил на инвестиционном форуме. Он поблагодарил принимающую сторону за помощь в организации переговоров по Украине и раскрыл, кто возглавит делегацию от США на предстоящей встрече в Стамбуле. Также он рассказал, при каких условиях намерен восстановить величие Сирии и обанкротить Иран. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Президент США Дональд Трамп разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Brian Snyder / Reuters

О переговорах РФ и Украины в Стамбуле

  • Саудовская Аравия сделала все возможное для содействия переговорам по Украине.
  • Марко Рубио и другие официальные лица поедут на переговоры России и Украины в Стамбул.
  • Переговоры в Стамбуле могут дать довольно хорошие результаты.

О Западе

  • Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда.

О Ближнем Востоке

  • После десятилетий конфликта у нас в пределах досягаемости наконец находится будущее, о котором могли только мечтать поколения до нас, прямо здесь, на Ближнем Востоке.
  • США намерены отменить санкции против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие. Санкции были «жесткими и парализующими», но выполнили важную функцию.
  • США сведут поставки иранской нефти к нулю и доведут страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки.
  • США предлагают Ирану новый, лучший путь к будущему.

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