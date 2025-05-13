Трамп ждет хороших результатов в Стамбуле и дает шанс Ирану и Сирии. Главное
Президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию где выступил на инвестиционном форуме. Он поблагодарил принимающую сторону за помощь в организации переговоров по Украине и раскрыл, кто возглавит делегацию от США на предстоящей встрече в Стамбуле. Также он рассказал, при каких условиях намерен восстановить величие Сирии и обанкротить Иран. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом
Фото: Brian Snyder / Reuters
О переговорах РФ и Украины в Стамбуле
- Саудовская Аравия сделала все возможное для содействия переговорам по Украине.
- Марко Рубио и другие официальные лица поедут на переговоры России и Украины в Стамбул.
- Переговоры в Стамбуле могут дать довольно хорошие результаты.
О Западе
- Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда.
О Ближнем Востоке
- После десятилетий конфликта у нас в пределах досягаемости наконец находится будущее, о котором могли только мечтать поколения до нас, прямо здесь, на Ближнем Востоке.
- США намерены отменить санкции против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие. Санкции были «жесткими и парализующими», но выполнили важную функцию.
- США сведут поставки иранской нефти к нулю и доведут страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки.
- США предлагают Ирану новый, лучший путь к будущему.