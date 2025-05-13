Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибудет в Стамбул 15 мая и будет ждать представителей Украины. Он отказался раскрыть состав переговорной группы.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Нет, не могу. Когда будет указание президента, тогда мы это сделаем»,— добавил господин Песков, отвечая на вопрос о времени разглашения участников переговоров. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону»,— отметил представитель Кремля. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером.
Ранее господин Зеленский заявлял, что сам возглавит делегацию от Украины на переговорах с российской стороной в Стамбуле 15 мая. Со стороны США во встрече будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные американские лица, сообщил президент Дональд Трамп.
Подробности — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».