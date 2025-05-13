Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы частично отказал экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу в ходатайстве о снятии ареста с имущества на сумму 5,6 млрд руб. Арест будет снят с денежных средств в размере 50% зарплаты или иных доходов, сообщают «РИА Новости».

Анатолий Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством об отмене ареста его средств по иску от госкорпорации 2 мая. Он указывал, что обвинения «Роснано» необоснованны, а его намерение скрыть имущество от возможного взыскания не доказано.

«Роснано» подала иск в Арбитражный суд против Антатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров 31 марта. Так компания планирует возместить убытки в 6 млрд руб., которые она понесла из-за нереализованного проекта гибких «планшетов Чубайса» дочерней компании Plastic Logic.

Подробнее о деле — в материале «Ущерб компенсируют арестом».

Екатерина Отрашкевич