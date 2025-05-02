Чубайс попросил суд отменить арест имущества на 5,6 млрд рублей

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством об отмене обеспечительных мер по иску от госкорпорации к нему и еще семи ответчикам. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным РБК, в числе оснований для отмены ареста имущества господином Чубайсом указаны заведомая необоснованность иска «Роснано», а также недоказанность намерения экс-главы корпорации скрыть имущество от возможного взыскания. Рассмотрение ходатайства назначено на 11 июля.

Иск от «Роснано» поступил в Арбитражный суд 31 марта. Через неделю суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров компании на 5,6 млрд руб. Помимо Анатолия Чубайса обвинения выдвинуты против исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского (находится под следствием), экс-заместителя председателя правления Юрия Удальцова, экс-члена правления УК Германа Пихоя и других. Их имущество тоже попало под арест.

С помощью иска «Роснано» намерена возместить убытки, которые она понесла из-за нереализованного проекта гибких «планшетов Чубайса» дочерней компании Plastic Logic. Изначально сумма ущерба оценивалась в 13 млрд руб., но в конце апреля снизилась до 6 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ущерб компенсируют арестом».

Екатерина Отрашкевич