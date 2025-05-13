Титов назвал условие возвращения западного бизнеса в Россию

Западные компании, которые намерены вернуться на российский рынок, должны пройти «фильтрацию». Такое мнение высказал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он уточнил, что суть этого процесса состоит в том, чтобы осознать выгоды их возвращения для экономики РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Наш президент, рассуждая о возвращении, заглянул немного вперед — как бы в жизнь после. И напрасно некоторые иронизируют — дескать, никто из ушедших возвращаться и не собирается. Собираются. Главное, чтобы наконец создались для этого условия»,— отметил господин Титов в интервью «РИА Новости».

Спецпредставитель президента добавил, что ставка Владимира Путина на принцип «фильтрации» важна, и Россия пришла к ней «очень сложным и дорогостоящим путем». Российский рынок останется привлекательным для иностранных компаний, если «искусственные политические препоны» будут сняты, заключил Борис Титов.

Сегодня в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» президент Владимир Путин заявил, что основным условием возвращения западных компаний должна стать выгода для РФ. В нынешней ситуации, убежден глава государства, следует поступать прагматически.