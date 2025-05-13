Мирная жительница ранена из-за обстрела белгородского села Новая Таволжанка

В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы теробороны доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи диагностировали у нее осколочное ранение ноги. Для дальнейшего лечения пациентку переведут в горбольницу №2 в Белгороде.

Также частично разрушено частое домовладение. Информация о последствиях уточняется.

За минувшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 104 боеприпасов и 65 беспилотников. Никто не пострадал, разрушения получили десять частных домов и восемь автомобилей.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова