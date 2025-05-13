В Самаре экс-глава МЧС предстанет перед судом вместе с пятью возможными сообщниками

Суд Ленинского района Самары зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального ГУ МЧС Олега Бойко. Вместе с ним на скамью подсудимых отправятся еще пять высокопоставленных чиновников (всем инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двое предпринимателей, обвиняемых в передаче незаконного вознаграждения (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кроме Олега Бойко в получении взятки обвиняются экс-глава УФМС по Самарской области Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений по области Евгений Луговой. Дача взятки инкриминируется коммерсантам Елене Тютюнник и Наталье Фроловской (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Заседание по делу назначат в ближайшие дни. По версии следствия, бывшие высокопоставленные чиновники региона брали с бизнесменов деньги за покровительство в сфере пожарной безопасности.

Первыми по этому уголовному делу еще в декабре 2023 года задержали и арестовали Олега Бойко, Елену Тютюнник и руководителя ГК «Витязь» Яна Гущина. Последний стал сотрудничать со следствием и помог изобличить других предполагаемых участников коррупционной схемы.

Силовики установили, что бизнесмен незаконно передал бывшим должностным лицам регионального ГУ МЧС в общей сложности 102 млн руб. В мае суд признал Яна Гущина виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ и приговорил его к шести годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 млн руб. и на пять лет лишил его права заниматься работой в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Георгий Портнов