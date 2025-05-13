На одном из пляжей Анапы вновь появились выбросы мазута

Мониторинговые группы при обследовании береговой полосы города-курорта Анапы обнаружили один участок с небольшими выбросами мелкой фракции мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Загрязнение появилось на участке пляжа возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Новые выбросы мазута на берегу моря выявлены впервые за 15 дней: последние сообщения о загрязнении пляжа нефтепродуктами оперативный штаб Краснодарского края публиковал 27 апреля.

Береговая полоса города-курорта Анапы и Темрюкского района, пострадавшая от выбросов нефтепродуктов после кораблекрушения в декабре 2024 года, закрыта для купания, посещение пляжей отдыхающими не рекомендовано. Всего под запрет попали 150 пляжей на береговой линии от Крымского моста до поселка Сукко. На берегу моря продолжается механизированная и ручная очистка песка от следов нефтепродуктов.

О последствиях разлива мазута для туристической отрасли — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».

Анна Перова, Краснодар