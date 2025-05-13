Песков не стал комментировать предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав делегации он называть отказался, как и другие детали предстоящих контактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле относятся к предложению президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

«Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 Мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся»,— сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции.

Несмотря на наличие указа о запрете ведения переговоров с РФ, пока ее президентом остается Владимир Путин, украинский президент подчеркнул, что готов на прямые переговоры.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».

Лусине Баласян