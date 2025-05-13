Брижит Бардо заступилась за мужчин, «трогающих женщин за задницу»

Французская актриса и активистка за права животных Брижит Бардо публично выступила в защиту тех, кого принято называть сексуальными агрессорами. Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу BFMTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Первая за 11 лет беседа Бардо с журналистами была посвящена в основном защите животных, но актриса нашла слова осуждения для феминисток и слова поддержки для тех, кто, по ее мнению, страдает от их деятельности.

«Феминизм — не мое,— заметила 89-летняя бывшая актриса и модель.— Тех, у кого есть талант и кто потрогал женщину за задницу, отправляют на самое дно, вместо того чтобы хотя бы позволить им продолжать жить. Они же просто не могут жить». Добавив, что у таких людей просто нет возможности «найти нормальную работу».

Эти слова уже вызвали шквал критики в социальных сетях, где пользователи называли ее взгляды «устаревшими» и оторванными от жизни. Тем не менее, отмечают наблюдатели, ее взгляды достаточно точно отражают отношение старшего поколения французской индустрии кино, которое выступает против того, что считает навязываемой США пуританской нетерпимостью к флирту. Достаточно сказать, что еще одна актриса, Катрин Денев, вместе с сотней других известных француженок еще в 2018 году подписала манифест, в котором защищалось право мужчины на «свободу приставать к женщинам».

Интервью вышло накануне вынесения приговора французскому актеру Жерару Депардье, которого обвинили в харассменте. Сегодня, 13 мая, 76-летний актер был приговорен к 18 месяцам условного заключения за «сексуальную агрессию» в отношении двух женщин.