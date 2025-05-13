Сексуальность актера подтверждена судом

Парижский уголовный суд огласил приговор по делу Жерара Депардье. 76-летний актер признан виновным в «сексуальной агрессии» по отношению к двум женщинам во время съемок фильма в 2021 году. Он приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно и внесению в официальный список лиц, совершивших сексуальные преступления. Сам Депардье на оглашение приговора не явился — в суде его представлял адвокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жерар Депардье около здания суда в Париже (март 2025 года)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Жерар Депардье около здания суда в Париже (март 2025 года)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Художница-декоратор, 54-летняя Амели, и 34-летняя ассистентка режиссера по имени Сара подали в суд на Депардье в 2024 году — то есть спустя три года после унижения, пережитого ими на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» режиссера Жана Беккера. По словам Амели и Сары, 76-летний актер без спроса обнимал их, трогал за грудь и зад. При этом Депардье изрыгал чудовищные оскорбления в адрес женщин и вообще вел себя как людоед из «Кота в сапогах».

Реальная тюрьма Жерару Депардье не грозила, но гражданская и профессиональная смерть казалась неизбежной.

Прокурор Лоран Ги уверял суд, что речь идет о «простом деле о сексуальных домогательствах», которое неожиданно приобрело несвойственные подобным делам масштабы. Подразумевалось, очевидно, что это связано с масштабом личности самого Депардье. Прокурор потребовал 18 месяцев условного заключения с трехлетним испытательным сроком, штраф в размере €20 тыс., обязательное прохождение психологического лечения, компенсацию морального ущерба потерпевшим, внесение актера в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, и, наконец, двухлетний запрет на занятие выборных должностей.

Адвокат Жереми Ассус выступил с жесткой критикой обвинения, заявив, что дело сфабриковано левацкой прессой и прокуратурой с целью «свергнуть икону французского кино».

Он охарактеризовал заявительниц как «лживых», «корыстных» и «истеричных», требуя признать обвинения ничтожными. Однако с этим суд не согласился. Суд учел многие требования прокурора, за исключением штрафа в €20 тыс. Вместо этого истицам будут выплачены суммы, запрошенные ими за так называемую «вторичную виктимизацию» — страдания, вызванные не только самим преступлением, но и отношением к ним во время судебного разбирательства. За «агрессию» они получат по €10 тыс. Моральные страдания, перенесенные во время процесса, оценены скромнее: €1000 для Амели и €2000 для Сары.

Жерар Депардье так и не признал себя виновным и неоднократно на предыдущих заседаниях отвергал обвинения: «Не вижу причин, почему бы мне захотелось хватать женщин за грудь или ягодицы. Я не какой-нибудь извращенец в метро».

Кроме официальных адвокатов в ходе процесса за Депардье вступались и его коллеги-женщины. Накануне оглашения приговора 89-летняя Брижит Бардо дала интервью, в котором, в частности, заявила: «Тех, у кого есть талант и кто потрогал женщину за задницу, отправляют на самое дно, вместо того чтобы хотя бы позволить им продолжать жить».

Актриса Фанни Ардан произнесла в суде целую речь в защиту партнера по фильмам и давнего друга: «Я понимаю, что мир изменился, что общество изменилось, что наши ориентиры стали другими, что есть вещи, которые раньше терпели, а теперь — нет... Но я уверена: страх не должен становиться способом управлять гражданами. Страх не должен быть инструментом морали».

С тех пор Фанни Ардан оказала своему другу и более деятельную поддержку. После съемок фильма «Зеленые ставни» Жерар Депардье больше не появлялся на съемочных площадках. Он стал опасной фигурой, фактически изгоем во французском кинематографе: ни один продюсер, телеканал или стриминговая платформа не соглашались финансировать проекты с его участием. Его редкие появления на телеэкранах сводились к кадрам из зала суда. Ардан пригласила его на одну из главных ролей в свой новый фильм, съемки которого проходят в Португалии. Она сделала это, прекрасно понимая, что участие Депардье может поставить под угрозу прокат картины, но не испугавшись последствий.

Роль в новом фильме Депардье предпочел роли статиста в парижском суде — на оглашение приговора он не явился.

Сторона обвинения приветствовала приговор. «После этого решения больше нельзя утверждать, что Жерар Депардье не является сексуальным агрессором»,— настаивает адвокат Амели. С ней не согласен адвокат Депардье: он заявил, что подает апелляцию, и до ее рассмотрения термин «сексуальная агрессия» по-прежнему неприменим к актеру.

Алексей Тарханов, Париж