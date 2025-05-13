В Египте нашли три месторождения нефти и газа

Министерство нефти и природных ресурсов Египта сообщило об обнаружении в стране трех месторождений нефти и газа. Они находятся в Западной пустыне и Суэцком заливе. Два из трех месторождений — нефтяные. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

1 мая компания GUPCO нашла месторождение на западе Египта. Уровень его добычи оценили в 720 баррелей нефти в сутки (б/с). 8 мая компания Petrobel обнаружила месторождение нефти в Суэцком заливе. Уровень добычи на нем оценили в 2660 б/с, сейчас проводится оценка дополнительных запасов в скважине. 11 мая Khalda обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне. Его ожидаемая добыча составит 30 млн куб. футов газа в день.

Крупнейшее в Египте шельфовое месторождение газа — Zohr, это также самый крупный газодобывающий проект «Роснефти» за рубежом (доля российской компании в добыче составляет 17,6%). Как следует из расчетов «Ъ», производство газа на месторождении Zohr начало восстанавливаться. В 2023 году добыча на нем снизилась, но в 2024-м — увеличилась на 12%, до 25,5 млрд куб. м.