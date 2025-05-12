«Молвест» перенес площадку завода сыворотки за 6,5 млрд из Воронежа в Калач

ГК «Молвест» Аркадия Пономарева определилась с площадкой для строительства завода по глубокой переработке молока. Производство планируется разместить в Калачеевском районе, где в 2019 году уже был запущен завод по переработке сыворотки. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил сам господин Пономарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Пономарев заявил, что проект планируется реализовать за 2–2,5 года

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Аркадий Пономарев заявил, что проект планируется реализовать за 2–2,5 года

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам основателя «Молвеста», выбор связан с тем, что площадка в Калачеевском районе оснащена ресурсами в объеме, необходимом для расширения производства.

«Мы уже заказали оборудование, срок его изготовления около года, за это время должны сделать проект и подготовить стройплощадку. Проект постараемся сделать за 2–2,5 года»,— пояснил Аркадий Пономарев и подчеркнул, что другие параметры проекта останутся неизменными.

В августе 2024 года стало известно, что ГК «Молвест» планирует построить завод по глубокой переработке молока с объемом инвестиций 6,5 млрд руб. Планируемая мощность переработки — 1,2 тыс. т сырья (молока или сыворотки) в сутки. Тогда сообщалось, что разместить производство планируют либо на действующей площадке молочного комбината «Воронежский», либо на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова