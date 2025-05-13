Уиткофф назвал главными темами переговоров ЗАЭС и отказ Украины от территорий

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart перечислил, какие вопросы требуют решения в рамках урегулирования военного конфликта на Украине. Основными темами он назвал вопрос новых регионов, Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), использование Украиной Днепра и возможность выхода к Черному морю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для каждой из их проблем. Мы физически это сделаем, и я думаю, надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости, но? если мы физически это сделаем, у нас, на мой взгляд, есть большой шанс положить конец этому конфликту»,— уверен господин Уиткофф.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Он выступил за проведение встречи делегаций в Стамбуле в этот четверг, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с господином Путиным. Поездку в Стамбул также допустил президент США Дональд Трамп.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».