Арест экс-главы «Башнефти» признали законным

В понедельник, 12 мая, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест бывшего президента ПАО «Башнефть» и экс-сенатора Виктора Хорошавцева, проживающего сейчас в Испании. Постановление о привлечении господина Хорошавцева к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК было вынесено следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве 21 января этого года. Незадолго до этого следователь направил по адресу регистрации господина Хорошавцева в столице повестки о вызове на следственные действия, на которые тот не реагировал. Тогда следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте предполагаемого мошенника. Его рассмотрели в субботу, 29 марта, без участия прессы и адвоката по соглашению Романа Головкина, которого не было в городе. Суд постановил, что фигурант должен быть арестован на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. После этого господина Хорошавцева объявили в федеральный и международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Хорошавцев вместе с бывшим главой АФК «Система» Евгением Новицким, совладельцем инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым и другими фигурантами причастен к хищению в 2014–2018 годах многомиллиардных сумм из шести пенсионных фондов. От действий обвиняемых пострадали НПФ «Урал ФД», Торгово-промышленный пенсионный фонд, фонд «Церих», «Мечел-фонд», НПФ металлургов и Первый национальный пенсионный фонд. Произошло это, считает следствие, в результате приобретения фигурантами на бирже «заведомо неликвидных облигаций» компаний «Дельта-Финанс» и «УНГП-Финанс», связанных с господином Хорошавцевым. Поскольку эмитенты облигаций не смогли расплатиться с НПФ, последние потерпели убытки на 8,9 млрд руб.

Обжалуя арест, адвокат Головкин сообщил, что люди, регулярно достававшие корреспонденцию из почтового ящика квартиры Виктора Хорошавцева, не находили повесток. По его словам, следователю известен номер телефона его подзащитного, но он не звонил. Не вызывали и самого адвоката.

Прокурор, представители потерпевших НПФ и АСВ выступили против апелляционной жалобы на арест, отмечая, что принятое ранее решение «законно и обоснованно».

В результате судья оставил его в силе. Адвокат Головкин планирует продолжить обжалование судебных актов.

Алексей Соковнин